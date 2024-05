"Cada vez mais claro que não está nos planos", diz Casares sobre James

O presidente do São Paulo, Julio Casares, voltou a falar sobre a situação de James Rodríguez. O colombiano mais uma vez não foi relacionado pelo técnico Luis Zubeldía para o confronto desta quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, no Morumbis, pela Libertadores, e a tendência é que ele não seja utilizado pelo treinador argentino no Tricolor.

"Sobre o James, é um jogador que tem contrato com o São Paulo, está ficando cada vez mais claro que ele não está nos planos do técnico, embora seja um atleta registrado no São Paulo. Agora vai ter a Copa América, ele naturalmente será convocado pela Colômbia e aí a janela vai determinar o futuro dele. Não temos nenhuma proposta oficial, mas eu sempre digo que a janela [de transferências] é um momento de análise de chegadas e partidas. A partida do James, se acontecer, tem que ser boa para o atleta e, principalmente, para a instituição", afirmou Casares em entrevista à ESPN.

Sob o comando de Luis Zubeldía, James Rodríguez foi acionado somente no clássico contra o Palmeiras, que terminou empatado em 0 a 0, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Esse foi o segundo jogo do treinador à frente do São Paulo. Depois disso, ele não foi mais relacionado.