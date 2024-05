Após início animador, Otero cai de rendimento e acumula sete jogos sem marcar pelo Santos

Mesmo com a seca de gols, Otero segue sendo bancado pelo técnico Fábio Carille no time titular do Santos. O meia começou jogando nas cinco partidas do Peixe na Série B, mas foi substituído em todas.

Otero foi contratado no início desta temporada como um dos principais reforços para a reconstrução do Santos. Apesar do momento, o venezuelano segue sendo um dos jogadores mais importantes do elenco do Peixe, com 19 jogos em 2024.

O meia tem a chance de colocar um ponto final na seca de gols neste domingo, quando o Santos enfrenta o Brusque, às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B.