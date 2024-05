WA e CBAt convidam crianças e jovens do Brasil para o Desafio Mundial da Milha

A World Athletics (WA) comemora em todo o mundo o Kid's Day ? Dia do Atletismo Infantil ? no último 7 de maio, uma celebração anual que visa estimular a atividade física, inspirar crianças e jovens a serem mais ativas, além de se conectarem com o esporte e o atletismo. Para marcar o tema em todo o mundo, a WA lançou o Desafio Mundial da Milha.

A CBAt convidou os jovens e crianças integrantes dos 60 Centros de Formação de Atletismo, os chamados "centrinhos", para participar da ação, aberta também às entidades e clubes, Federações Membro, escolas ou qualquer grupo comunitário e mesmo a indivíduos.

A WA lançou o WebAPP do Desafio Mundial da Milha (World Mile Challenge WebApp), uma central para medir quantas milhas o mundo coletivamente poderá completar para comemorar o Dia do Atletismo Infantil. Federações, clubes, escolas e indivíduos vêm registrando suas milhas desde 1º de maio e o prazo termina em 19 de maio.