Santos adota cautela e traça planos para não correr risco de agravar lesões no elenco

Com a temporada chegando na metade, o Santos já está se preocupando com a carga física de seus atletas. A comissão técnica do clube está traçando alguns planos para não correr risco de perder jogadores por lesão.

Com o bom início na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille decidiu preservar alguns de seus atletas da viagem para Manaus. Os atacantes Julio Furch e Pedrinho ficarão no CT Rei Pelé. Ambos estão se recuperando de um incômodo no púbis.