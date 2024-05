Líder Santos domina a seleção da terceira rodada da Série B

Após a vitória por 4 a 1 sobre o Guaraní, o Santos dominou a seleção da terceira rodada do Brasileirão Série B. Com o time divulgado nesta quinta-feira pelo perfil oficial do torneio, cinco jogadores e o técnico Fábio Carille foram escolhidos.

Veja a seleção:



Goleiro - Caíque França (Sport)