"Jogo mais importante da temporada", diz Unai Emery sobre duelo do Aston Villa contra o Olympiacos

O técnico Unai Emery, do Aston Villa, concedeu uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira e ressaltou a importância do jogo contra o Olympiacos pela volta da semifinal da Liga Conferência. A partida será realizada nesta quinta, no Estádio Karaiskákis, a partir das 16h (de Brasília). Na ida, vitória dos gregos por 4 a 2, no Villa Park, na Inglaterra.

"Precisamos fazer melhor. Será difícil com a atmosfera", disse. "Precisamos construir aqui uma nova tentativa com os nossos jogadores e com a nossa ideia. Este é o jogo mais importante da temporada", concluiu.