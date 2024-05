Candidatos ao prêmio de melhor jogador do Campeonato Inglês são anunciados; confira

It's time to vote for your 2023/24 @EASPORTSFC Player of the Season ? #PLAwards

? Premier League (@premierleague) May 9, 2024

Além do prêmio, a Premier League ainda terá algumas definições importantes nas últimas rodadas. O líder Arsenal, com 83 pontos, disputa o título com o Manchester City, que tem 82, mas um jogo a menos. O Liverpool (3º) ainda tem chances matemáticas de levantar o troféu, mas uma conquista parece improvável, por conta dos cinco pontos de desvantagem em relação ao primeiro colocado.

Além disso, Aston Villa e Tottenham brigam pela última vaga para a próxima Liga dos Campeões. O time comandado por Unai Emery está na quarta posição, com 67 pontos. Enquanto o Spurs ocupa o quinto lugar, com 60, porém, tem uma partida a menos.

Newcastle (6º), Chelsea (7º) e Manchester United (8º) torcem por um tropeço do Tottenham para ainda terem chance de classificação para a Liga Europa. Por fim, na parte de baixo da tabela, Nottingham Forest (17º), Luton Town (18º) e Burnley (19º) lutam para escapar do rebaixamento.