Arsenal anuncia renovação contratual com o ítalo-brasileiro Jorginho

? "I feel that everyone here can count on me."

We sat down for an exclusive interview with Jorginho after he committed his future to the club ?

O ítalo-brasileiro já soma mais de 50 partidas com a camisa do clube comandado por Mikel Arteta. Antes, ele estava defendendo o Chelsea e falou sobre o carinho que recebeu da torcida do Arsenal, mesmo chegando de um rival de Londres.

"Isso significa muito. E esse é mais um motivo para assinar o contrato porque sinto que posso - e quero - dar mais a eles, porque eles têm me dado muito carinho e apoio. Tudo que eu quero é devolver", explicou.