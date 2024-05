Preso por não pagar pensão, Jô faz acordo com mãe de seu filho e quita dívida

"Quando saiu o mandado, fui até o meu advogado e falei: 'por favor, tente, mais uma vez, entrar em contato diretamente com ele'. Tentei que a prisão não acontecesse. Nós ligamos para o celular dele, mandamos mensagem falando que era do interesse dele, se ele poderia retornar. E ele não retornou. Ontem (terça-feira) foi paga a dívida. Foi tudo regularizado. Assinei o acordo dando o meu ok", concluiu.

Por conta da prisão, Jô ficou de fora da partida desta segunda-feira do Amazonas contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que terminou 3 a 0 para os paulistas.

A advogada de Jô, Rafaela Mendonça, também comentou a situação e afirmou que as pendências financeiras foram resolvidas.