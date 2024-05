Atacante Jô deixa prisão: por que não pagar pensão é crime? Entenda lei

Por quanto tempo a pessoa pode ficar presa?

Até três meses. A Lei de Alimentos de 1968 prevê uma pena máxima de 60 dias. No entanto, o novo Código de Processo Civil alterou o tempo para um prazo de até três meses, caso a pessoa citada não deposite o valor devido em até três dias após a existência do processo.

A prisão é do tipo coercitiva, ou seja, se a pessoa paga, ela é solta. E está prevista na Constituição e no Código Civil. "É a única prisão por dívida prevista nele. Porque há uma colisão de interesses: a liberdade do devedor e a sobrevivência da criança", disse a defensora pública Cláudia Tannuri, que também é membro do Nudem (Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado de São Paulo), em entrevista a Universa em 2021.

Como é feito o cálculo do valor?

São observados três itens:

De quanto a pessoa precisa;