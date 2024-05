Fora do Corinthians, Cássio mantém suspense sobre futuro: "Goleiro do..."

De saída do Corinthians, Cássio atualizou seu perfil oficial no Instagram e manteve o suspense sobre o seu futuro. O jogador mudou a biografia da sua conta e escreveu: "Goleiro do ...".

Anteriormente, no Instagram de Cássio, estava escrito que ele era "goleiro do Corinthians". Com a saída do Timão, o atleta já atualizou o perfil antes mesmo de ser anunciado por outro clube e decidiu fazer mistério.

No último sábado, o atleta foi questionado sobre os próximos passos da carreira em entrevista coletiva de despedida no CT Dr. Joaquim Grava. Ele, porém, desconversou e evitou falar do futuro. Segundo apurou a Gazeta Esportiva, ele tem um acerto bem encaminhado com o Cruzeiro.