Santos: JP Chermont brilha com três assistências e ganha elogios em goleada

A manhã deste domingo (19) foi especial para o jovem JP Chermont. O lateral direito de 18 anos deu três assistências, ouviu aplausos da torcida e elogios do técnico Fábio Carille na vitória de 4 a 0 do Santos sobre o Brusque, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Depois dos três passes para gols, o jovem foi ovacionado ao ser substituído, no segundo tempo. Depois da partida, recebeu elogios de Carille, em entrevista coletiva.