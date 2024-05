Mirassol vence o Ituano, emenda quinto jogo seguido sem derrota e entra no G4 da Série B

Neste domingo, o Mirassol recebeu o Ituano, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com dois gols no segundo tempo, o time da casa emendou o quinto jogo seguido sem perder na competição e entrou no G4.

Com a vitória por 2 a 0, o Mirassol chega aos 11 pontos conquistados e alcança a quarta posição, com quatro pontos a menos que o líder Santos. Por outro lado, o Ituano amarga a quinta derrota no campeonato e segue na lanterna, com apenas três pontos somados.

O Mirassol volta a campo na próxima terça-feira (28), às 19 horas (de Brasília), quando visita o Amazonas. Já o Ituano recebe a Ponte Preta neste sábado, às 15 horas. Os dois são jogos serão válidos pela sétima rodada da Série B.