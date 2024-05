Já campeão, PSG bate Metz e termina o Francês invicto como visitante

O PSG inaugurou o placar logo aos sete minutos da etapa inicial. Após receber cobrança curta de escanteio, Carlos Soler tentou cruzamento em direção à meta adversária. A bola, então, encobriu Oukidja, que estava adiantado e não conseguiu evitar o gol.

Classificação e jogos Francês

Minutos depois, o time de Paris ampliou a diferença. Aos 12 do primeiro tempo, Lee Kang-in recebeu cruzamento de Asensio pela esquerda e finalizou rasteiro, de primeira.

Classificados às competições continentais

Com o fim da Ligue 1, os classificados para a próxima Liga dos Campeões são: PSG (1º, com 76 pontos), Monaco (2º, com 67) e Stade Brestois (3º, com 61). O Lille (4º, com 59) ficou com a vaga na Liga Europa e o Nice (5º, com 55) jogará a Conference League.

Rebaixados

Os times já rebaixados no Campeonato Francês são Lorient (17º, com 29) e Clermont (18º, com 25).