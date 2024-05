Brasiliense fica no empate com o Mixto e perde a liderança do grupo na Série D

O Brasiliense recebeu o Mixto neste domingo, pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada por 1 a 1 e, com isso, o time da casa perdeu a liderança do grupo A5.

O resultado leva o Brasiliense aos sete pontos, um a menos que o Iporá, que venceu o Capital no último sábado. O Mixto, por sua vez, segue sem ganhar na competição. Com quatro empates em quatro jogos, o clube mato-grossense ocupa a sétima posição.

O Brasiliense volta a campo no próximo domingo, às 15h30 (de Brasília), quando recebe o União Rondonópolis. Já o Mixto encara o Real Brasília dentro de casa, no sábado, às 18 horas. As duas partidas serão válidas pela quinta rodada da Série D.