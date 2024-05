Palmeiras finaliza preparação para jogo contra o Liverpool-URU pela Libertadores; veja provável escalação

????? ????? ?? ?

O Rio Grande do Sul precisa de nós! Juntos, podemos ajudar as milhares de vítimas dos temporais do estado. Confira as nossas ações e contribua! #PorUmFuturoMaisVerde pic.twitter.com/CwCJ3d7vWG

? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 8, 2024

Mais uma vez, os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu trabalharam com o elenco normalmente. Ambos se recuperam de cirurgias no joelho direito e estão na expectativa de retornar o time de Abel Ferreira.

Para esta partida, o treinador terá o reforço do meio-campista Raphael Veiga, que foi preservado na vitória por 2 a 0 contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Assim, um provável Palmeiras tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão (Lázaro), Endrick e Flaco López.

O Verdão tem sete pontos e lidera o Grupo F. Até o momento, a equipe tem um empate e duas vitórias.