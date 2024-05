Sul-Americana: António obtém documentos e assina súmula como técnico

O time do Parque São Jorge foi derrotado pelo Argentinos Juniors na última rodada do torneio e, com isso, caiu para o terceiro lugar do Grupo F, com quatro pontos. Assim, a equipe está fora da zona de classificação à próxima fase.

O Corinthians está escalado para a duelo desta terça com Paulinho e Guilherme Biro entre os titulares. Já o zagueiro Gustavo Henrique, o meia Igor Coronado e o atacante Yuri Alberto, recuperados de lesão, começam no banco. Garro, Raniele e Fausto Vera não viajaram e são desfalques.