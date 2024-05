Juventus oficializa Paolo Montero como técnico interino para a reta final do Italiano

Neste domingo, a Juventus oficializou em suas redes sociais o treinador do Sub-19 do clube, Paolo Montero, como técnico interino da equipe nas duas últimas rodadas restantes do Campeonato Italiano. O profissional chega após a demissão de Massimiliano Allegri.

Paolo Montero fará seu primeiro treino neste domingo, antes do duelo contra o Bologna, pela penúltima rodada da competição nacional. O jogo acontece nesta segunda-feira (domingo), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara.