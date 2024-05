Drake perde quase R$ 3 mi com derrota de Tyson Fury para Oleksandr Usyk

O canadense é apostador recorrente de eventos esportivos. Em março, perdeu R$ 3 milhões ao apostar na luta de boxe entre Francis Ngannou, antigo detentor do cinturão dos pesos-pesados do UFC, e Anthony Joshua.

Com o triunfo, o ucraniano agora é o campeão unificado dos pesados e passa deter os cinturões da Associação Mundial de Boxe (WBA), Organização Mundial de Boxe (WBO), Federação Internacional de Boxe (IBF), Organização Internacional de Boxe (IBO) e Conselho Mundial de Boxe (WBC).

Apostas vitoriosas

Conhecido pelas apostas astronômicas, o rapper faturou R$ 5,6 milhões na vitória do brasileiro Alex Poatan, no UFC 300 contra Jamahall Hill. Ele também faturou quase R$ 12 milhões com vitória dos Chiefs no Super Bowl LVIII.