Novo teste: Corinthians revê maior vítima do ano em meio a bastidor quente

Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, no jogo contra o América-RN, pela Copa do Brasil Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Por outro lado, Carlos Miguel assumiu o posto no gol, Cacá aproveitou as oportunidades na zaga e Breno Bidon se firmou no meio. Além deles, Romero vem agradando como centroavante, Gustavo Mosquito voltou a ter chances e Paulinho virou um "reforço caseiro", embora ainda não tenha adquirido sequência. Nas laterais, Matheuzinho e Bidu também foram testados por António Oliveira.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Aqui, não há titulares ou reservas, mas rendimentos. Cada um tem que agarrar a oportunidade e, depois, cabe ao treinador. Conto com todos. (...) Eu vivo no dia a dia, então no CT vamos ver quem pode nos ajudar e criar mais opções. Temos sido castigados por lesões. Temos o Pedro Henrique fora, o Gustavo, o Coronado, o Yuri, o Palacios... é importante ter todos disponíveis. Há uns que estão mais perto: penso que o Gustavo e o Yuri estão mais perto de voltar. António Oliveira, em entrevista coletiva

O técnico ganhou uma trégua da desconfiança externa que crescia diante dos resultados negativos. A série de quatro tropeços seguidos — contra Atlético-MG, Juventude, Bragantino e Argentinos Juniors — gerou críticas sobre o trabalho do português, que conseguiu ajustar a equipe diante de outro obstáculo: a maratona de jogos, com três compromissos em seis dias.

Wesley, do Corinthians, em ação contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians revê sua maior vítima no ano também querendo mostrar força para consolidar a reação na temporada. Com quatro pontos no Grupo F da Sul-Americana, o clube está em terceiro e precisa vencer para sonhar com classificação. O compromisso seguinte será contra o Flamengo, pelo Brasileirão, competição na qual o alvinegro está em 14º.