Mavericks vencem Thunder e avançam à final da Conferência Oeste da NBA

O Dallas Mavericks avançou à final da Conferência Oeste em um jogo de muita emoção contra o Oklahoma City Thunder. Na noite deste sábado, venceu por apertados 117 a 116, no American Airlines Center, e impediu que o duelo fosse para o jogo 7, levando a série por 4 a 2.

Com isso, os Mavericks aguardam o vencedor de Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves, que farão o jogo de desempate neste domingo, às 21h, na Ball Arena.

Luka Doncic foi o principal nome da partida. O esloveno anotou anotou 29 pontos, com dez rebotes e dez assistências. O cestinha, no entanto, esteve do lado do Thunder. O canadense Gilgeous-Alexander teve grande atuação com 36 pontos, três rebotes e oito assistências, mas não conseguiu impedir a eliminação de sua equipe.