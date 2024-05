São Bernardo atropela Ferroviário-CE e emenda segunda goleada seguida na Série C

Em casa, Londrina empata com CSA pela Série C

Ainda nesta segunda-feira, pela mesma rodada da Série C, o Londrina recebeu o CSA no Estádio do Café e empatou por 2 a 2. Os gols da vitória foram marcados por Marcos Vinícius e Wellington Carvalho, enquanto Maurício Júnior e Daniel Amorim anotaram para os mandantes.

Assim, com a igualdade no placar, o Tubarão ficou na 13ª colocação, agora com dois pontos conquistados. Pelo lado do CSA, o time ficou uma posição acima, com a mesma pontuação.