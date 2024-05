Embalado com Zubeldía, São Paulo iguala marca da época em que Muricy era treinador

No último domingo, o São Paulo ganhou do Vitória por 3 a 1, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado conquistado no Barradão, o Tricolor Paulista, embalado com boa sequência de resultados de Zubeldía, chegou ao seu quarto triunfo consecutivo jogando como visitante nesta temporada.

Assim, a equipe igualou a marca que não atingia desde 2014, quando Muricy Ramalho era o comandante.

Além da vitória na última rodada do Brasileirão, o São Paulo, no período, bateu por 3 a 0 o Atlético-GO (Campeonato Brasileiro), o Barcelona-EQU por 2 a 0 (Libertadores) e, por fim, venceu, de virada, o Águia de Marabá pelo placar de 3 a 1, em confronto válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.