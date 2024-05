Mirassol faz duelo com o Ituano e a Ponte Preta pega a Chapecoense pela Série B

O confronto paulista entre Mirassol e Ituano é um dos destaques, neste domingo, quando vão ser disputados quatro jogos pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta vai tentar a reabilitação diante da Chapecoense, em Santa Catarina.

Melhor time do interior paulista na competição, o Mirassol enfrenta o Ituano no estádio José Maria de Campos Maia. O mandante tem oito pontos e vem de um empate sem gols diante do América-MG, em Belo Horizonte (MG). O time de Itu, com três, aparece na zona de rebaixamento, mas está com a motivação em alta após quebrar os 100% do Sport com uma vitória por 1 a 0.

Quem também precisa vencer para não correr riscos de parar na zona de rebaixamento é a Ponte Preta, que enfrenta a Chapecoense na Arena Condá. O clube catarinense tem oito pontos e quer colar no G-4. Na última rodada não saiu do zero a zero com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Operário e Ceará fazem um duelo direto pelo G-4 em Ponta Grossa (PR). Ambos têm oito pontos e são postulantes ao acesso. Na última rodada, em casa, o time cearense venceu o Amazonas por 2 a 1. Já o Operário empatou sem gols com o Brusque, em Santa Catarina.

O Santos perdeu os 100% de aproveitamento diante do Amazonas, mas voltou a vencer ao bater a Ponte Preta por 2 a 1. Com 12 pontos, entrou na rodada como líder e quer seguir no topo, por isso só a vitória interessa diante do Brusque, que está correndo sérios riscos de parar na zona de rebaixamento. O time catarinense tem apenas quatro pontos e vem de um empate sem gols com o Operário.

A rodada será finalizada na segunda-feira com o duelo entre Guarani e América-MG no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Confira os jogos da 6ª rodada:

DOMINGO

11h

Santos x Brusque

16h

Mirassol x Ituano

Chapecoense x Ponte Preta

Operário x Ceará

SEGUNDA-FEIRA

21h

Guarani x América-MG