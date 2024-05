Piquerez iguala Diogo como uruguaio com mais jogos pelo Palmeiras e pode se isolar no ranking

No mês passado, Piquerez também atingiu outro feito pelo Verdão. Ele se tornou o uruguaio com mais vitórias com a camisa do time alviverde, somando 88 triunfos. O atleta também é o lateral esquerdo com mais títulos conquistados, com oito troféus.

Nesta quinta-feira, o ala pode se isolar como o uruguaio que mais defendeu o Palmeiras em campo. O Verdão recebe o Botafogo-SP, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília). Se ele entrar em campo, chega a 148 compromissos e deixa Diogo para trás.

"Nesta semana, o Palmeiras estreia na Copa do Brasil, um campeonato de tiro curto, com jogos de mata-mata. É uma competição complicada e que não podemos dar bobeira. Vamos entrar com muita concentração e foco para dar nosso melhor e conseguir bom resultado diante da nossa torcida, que com certeza vai lotar o estádio e nos apoiará do início ao fim", projetou o jogador.

Piquerez chegou ao Palmeiras em agosto de 2021, após passagens por Defensor-URU, River Plate-URU e Peñarol. E, com pouco tempo de casa, já ergueu a taça da Copa Libertadores sobre o Flamengo.

Nas temporadas seguintes, o ala empilhou outras sete conquistas: a Recopa Sul-Americana (2022), o Paulista (2022, 2023 e 2024), Brasileirão (2022 e 2023) e a Supercopa do Brasil (2023).

O jogador possui dois gols e duas assistências em 21 partidas neste ano. No total, são 11 bolas na redes com a camisa alviverde. Sendo assim, ele é o terceiro uruguaio com mais tentos marcados pelo clube, atrás apenas de Héctor Silva, com 16, e Villadoniga, com 52.