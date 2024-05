Cássio acerta rescisão e faz último treino no Corinthians; clube prepara anúncio

Cássio entrou em um acordo com a diretoria do Corinthians para rescindir seu contrato e ficou com caminho livre para se transferir ao Cruzeiro. Ele fez, nesta sexta-feira (17), seu último treino no CT Dr. Joaquim Grava.

Conforme apurou a reportagem, o arqueiro não participou dos trabalhos de campo. Ele já se acertou com o clube do Parque São Jorge e é aguardado na segunda-feira (20) em Belo Horizonte para assinar por três anos com a Raposa.

O presidente do time alvinegro, Augusto Melo, confirmou a despedida do arqueiro em contato com os jornalistas na saída do CT. O clube ainda deve emitir um comunicado nesta sexta-feira.