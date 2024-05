Como retorno de Zé Rafael no Palmeiras pode melhorar desempenho de Veiga

Na época em que o Palmeiras jogava com o Danilo e o Zé Rafael, muita gente fazia a análise do Danilo como sendo o cara que mais desarmava, que mais marcava no time do Palmeiras, mas quem desarmava era o Zé Rafael. O Danilo muitas vezes atrasava o jogo do adversário e ocupava muitos espaços. Acho que isso tem influência no desempenho do Veiga. O Abel trocou ele de lado, colocou no lado esquerdo. Uma das principais virtudes dele era a jogada pelo lado direito usando o pé esquerdo, colocando a bola na área, chutando ao gol ou entrando na área. Ele mudou para o lado esquerdo e não está conseguindo se adaptar. Mas ele vai seguir jogando

