Ex-Palmeiras viveu glória em dia de coração partido por Senna no Choque-Rei

Apesar da tristeza que tomou conta do mundo do esporte com a perda de Ayrton Senna, a bola não parou no país do futebol. Naquele domingo, 1º de maio de 1994, pelo Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram. A delegação alviverde estava concentrada e, antes de sair para o estádio do Morumbi, acompanhava o Grande Prêmio de San Marino em Ímola, na Itália. Maurílio, atacante que ficaria no banco de reservas e mudaria o placar daquela partida, começaria ali um dia inesquecível. Para o bem e para o mal.

"Eu sempre acordava para ver o Senna correr. E naquele dia, fiquei muito triste. No momento em que aconteceu, fui às lágrimas. Foi um momento difícil de digerir, mas nós tínhamos que estar concentrados, tínhamos um clássico pela frente contra o São Paulo", disse Maurílio, hoje tácnico do clube angolano Petro.

Aquela tarde de domingo realmente não tinha nada de comum. Normalmente, um minuto de silêncio acontece antes do início da partida, mas o árbitro paraguaio Juan Francisco Escobar paralisou o jogo aos três minutos, e todos os presentes no Morumbi homenagearam Ayrton Senna. Mesmo 30 anos depois, o ex-palmeirense guarda a cena com clareza em sua mente: