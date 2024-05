Endrick trabalha sem dores na reapresentação do Palmeiras e Rômulo exalta adaptação

Substituído na vitória por 2 a 1 diante do Independiente del Valle, pela Libertadores, na quarta-feira, e diagnosticado com um edema na coxa direita, Endrick demonstrou nesta sexta-feira que tudo não passou de um susto. O atacante participou das atividades na reapresentação do elenco sem sentir dores.

O Palmeiras já havia tranquilizado o torcedor ao garantir que o problema não era grave. Enquanto os atletas que disputaram os dois tempos do duelo com os equatorianos no Allianz Parque fizeram atividade regenerativa, Endrick foi a campo, deu piques e fez a função de "curinga" no trabalho técnico de posse e toques limitados na bola.

Com as duas próximas rodadas do Brasileirão adiadas, contra Criciúma e Vasco, Endrick ainda pode fazer sua despedida oficial do Palmeiras nos dias 23, na casa do Botafogo, em Ribeirão Preto, ou 30, contra o San Lorenzo, pela rodada final da fase de grupos da Libertadores, no Allianz Parque. Já garantido nas oitavas, o jogo com os argentinos valerá a liderança geral aos brasileiros e pode ser de festa pelo adeus do jovem que irá para o Real Madrid após a Copa América.

Quem joga no Brasil se apresenta à seleção brasileira apenas no dia 3 de junho, o que ainda possibilita um jogo de despedida de Endrick em casa, apesar de o jogador e seu pai terem feito diversos posts de adeus ao Palmeiras nas redes sociais desde quinta-feira.

Enquanto Endrick tem seus últimos atos no Palmeiras, Rômulo começa a ganhar mais espaço e celebra a adaptação à equipe de Abel Ferreira. Contratado do Novorizontino, o armador estreou em Libertadores contra o Del Valle e não escondeu a euforia.

"Quando eu cheguei aqui, realmente era muita coisa para assimilar. Todo mundo me recepcionou muito bem, se mostrou disposto a me ajudar no que eu precisasse. Eu acho que isso ajudou bastante na minha adaptação", enfatizou Rômulo. "Hoje eu já tenho amizade com todos, converso com todo mundo, todos me ajudam. Já sei o que eu tenho que fazer no clube, e o mais importante é trabalhar dentro de campo e me empenhar nos jogos", continuou.

"Estou bastante feliz com a minha adaptação aqui. Todo mundo foi importante para esse começo, então agora é continuar trabalhando e buscar sempre o melhor", disse o jogador, que espera ganhar ainda mais chances de Abel Ferreira ao longo da temporada.

"Sempre pretendo fazer o meu melhor nos treinamentos para também me empenhar melhor nos jogos. Graças a Deus, estou fazendo bons jogos e ajudando a equipe da melhor maneira. Pude fazer uma assistência no jogo da Copa do Brasil, que foi bastante importante pra gente, e pretendo continuar fazendo o meu melhor, trabalhando para ajudar a equipe", destacou o camisa 20.

Sem rodada no Brasileirão, o Palmeiras fará um jogo-treino com o São bento no sábado. "A situação do Rio Grande do Sul acabou adiando essas duas rodadas do Brasileiro, mas a gente tem que continuar trabalhando. Teremos tempo para acertar o que precisamos", afirmou. "Vamos continuar trabalhando, nos fortificando nos treinamentos e nos preparando bastante porque quinta-feira a gente já tem mais outra batalha aí pela frente", finalizou Rômulo.