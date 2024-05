Presidente do Palmeiras celebra escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo feminina: "Grande conquista"

Esta é uma grande conquista para o País do Futebol e uma imensa oportunidade de mostrarmos, juntas, a força do futebol feminino. Tenho certeza de que um megaevento como este, com a presença das maiores craques do mundo, consolidará o crescimento do esporte no Brasil, trazendo... https://t.co/3Cl7IygmCq

? Leila Pereira (@leilapereiralp) May 17, 2024

O Brasil é o primeiro sul-americano a receber uma Copa do Mundo feminina. Antes, o País recebeu as Copas de futebol masculino de 1950 e de 2014. Por ser a anfitriã, a Seleção Brasileira, atualmente comandada por Arthur Elias, já está classificada para a décima edição do Mundial feminino, contará com 32 países e será disputada em dez cidades.

Na eleição para escolha da sede, promovida pelo 74° Congresso da Fifa, o Brasil recebeu 119 votos contra 78 da candidatura tripla formada por Alemanha, Holanda e Bélgica.

Depois de um período desativado, o futebol feminino do Palmeiras foi reativado em 2019. Atualmente, as Palestrinas mandam seus jogos em Jundiaí, no Estádio Jayme Cintra. Desde então, o clube conquistou uma Libertadores (2022), duas Copas Paulista (2019 e 2021) e um Campeonato Paulista (2022).