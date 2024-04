São Paulo e Palmeiras empatam em jogo com 'abraço da paz' e disputas duras

Zubeldía e Abel colocam seis zagueiros em campo

No primeiro encontro entre Abel Ferreira e Luis Zubeldía, os dois times entraram em campo com linha de três zagueiros. O esquema só não era exatamente o mesmo pela distribuição ofensiva: o Tricolor tinha Calleri no comando de ataque, com André Silva e Luciano caindo pelos lados, enquanto o Verdão tinha Raphael Veiga na armação à frente dos volantes e Flaco López e Endrick como dupla de ataque.

O 3-4-2-1 de Zubedía começou melhor e o São Paulo dominou as ações no primeiro tempo, com Igor Vinícius criando as principais jogadas vencendo duelos contra Piquerez. O time pecou no último passe e não conseguiu abrir o placar.

O Palmeiras igualou as ações a partir do terço final da primeira etapa com seu 3-4-1-2. Com dificuldade para criação de jogadas, Raphael Veiga apareceu muito para buscar a bola até nos pés dos zagueiros. Com bola, por vezes Aníbal fazia o terceiro zagueiro pelo centro, liberando Marcos Rocha para ser lateral e Estêvão para virar ponta — sem bola, Rocha era zagueiro pela direita e Estêvão virava o ala.

Apesar de ambos os esquemas terem três zagueiros, o jogo foi bastante movimentado. As melhores chances chegaram na segunda etapa, com Alisson salvando em cima da linha o gol palmeirense e Calleri acertando a trave. O Tricolor seguiu o jogo todo tendo até mais volume de jogo, mas pecando no último passe para a finalização.

Lances Importantes

Chuta, Igor Vinícius! O lateral-direito do São Paulo tabelou bem, recebeu lançamento de Bobadilla e ia aparecendo sozinho em direção à área, mas demorou para chutar, tentou o passe e o lance terminou sem perigo.