Denílson revela briga com Adriano Imperador: 'Ia me pegar na porrada'

O ex-jogador e atual comentarista esportivo Denílson deu entrevista à Veja e comentou sobre um desentendimento que teve com Adriano Imperador. A entrevista foi publicada nesta sexta-feira (17).

O que aconteceu

Denílson contou que a briga foi no começo de sua carreira como comentarista. De acordo com o pentacampeão mundial, Adriano teria ficado incomodado com uma fala.