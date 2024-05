Após interesse do Vasco, Carille garante permanência no Santos: "Quero estar na Série A de 2025"

Devido ao bom trabalho no Santos, o técnico Fábio Carille começou a atrair o interesse de outros clubes. O treinador entrou na mira do Vasco. Nesta quinta-feira, entretanto, o comandante garantiu que fica no Peixe.

O treinador alegou que está contente no Alvinegro Praiano e que quer levar o clube para a Série A do Campeonato Brasileiro.

"Essas questões extracampo deixo para o meu empresário, que tem boa relação com o Teixeira. O bom trabalho nosso chama atenção, claro, mas estou muito feliz aqui e muito contente. Quando eu estava no Japão, eu tive propostas financeiras melhores. Mas a questão não é essa", disse.