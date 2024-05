Técnico do Corinthians diz que atrasos salariais não afetaram elenco: "Temos tido gente séria"

O técnico do Corinthians, António Oliveira, garantiu que os atrasos salariais não afetaram o elenco. Após a derrota para o Flamengo, por 2 a 0, no Maracanã, o comandante alvinegro comentou sobre a situação e elogiou como o problema tem sido conduzido pela diretoria.

O Corinthians voltou a atrasar o pagamento de direitos de imagem dos jogadores e também não tem recolhido o FGTS desde o início da gestão do presidente Augusto Melo, problema que também já vinha desde os mandatos de Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves.

"Em nenhum momento, é evidente que o direito do trabalhador é receber, mas em nenhum momento foi questionado entre nós, porque nossa responsabilidade, foco e compromisso são com o clube e com as competições que temos pela frente. Até agora, felizmente, temos tido gente séria, que tudo o que falou cumpriu conosco. Resta a nós jogar, dar o nosso melhor e lutar para ganhar", disse António Oliveira.