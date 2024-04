Jogada dos filhos de Messi e Suárez no Inter Miami viraliza na web; assista

Uma jogada dos filhos de Lionel Messi e Luis Suárez, nas categorias de base do Inter Miami, viralizou e chamou atenção dos internautas.

O que aconteceu

No lance, Thiago Messi cruza a bola na área e Benja Suárez finaliza, mas para nas mãos do goleiro. Ambos vem sendo destaque do Inter Miami.

Os garotos ainda lamentaram o lance juntos e cumprimentaram os adversários antes do jogo ser retomado.