Mirassol busca vitória sobre o Paysandu para se aproximar dos líderes da Série B

Tentando se aproximar dos líderes e ficar por perto da zona de acesso, o Mirassol enfrenta um desesperado Paysandu neste domingo, às 16h, no estádio José Maria de Campos Maia, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paraense ainda não venceu.

Com quatro pontos, o Mirassol vem de um empate sem gols diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O time paulista quer vencer para não ficar mais longe dos primeiros colocados.

Do outro lado, o Paysandu ainda não venceu e ficou, na rodada passada, no empate por zero a zero com o Avaí. O time paraense tem apenas dois pontos, muito próximo da zona de rebaixamento. Nos bastidores, o clube paraense vem enfrentando uma briga com a prefeitura de Belém (PA) por causa de uma dívida de aproximadamente R$ 3,5 milhões.

O técnico Mozart deve continuar repetindo a escalação, já que o time vem mostrando evolução e ganhando em entrosamento. As principais dúvidas são no setor ofensivo, com Chico Kim e Quirino de olho em uma vaga entre os titulares.

"Acredito muito em competição interna, posição por posição, isso existe, chegamos num nível que hoje está mais latente a competição interna. Hoje nós temos essa espinha dorsal do time e espero que essa equipe nos dê resultado contra o Paysandu", afirmou o treinador.

Do outro lado, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o zagueiro Quintana, expulso no empate com o Avaí. Por outro lado, poderá contar com o lateral-esquerdo Bryan Borges, que cumpriu suspensão automática.

"Nós temos trabalhado bastante e todos estão incomodados, no sentido de não ter conseguido a primeira vitória ainda. Mas foram três jogos onde tivemos chance, nós tivemos as chances mais claras de jogo foram nossas e está faltando detalhe, vamos encaixar a primeira vitória e vamos conseguir a sequência de resultados positivos", afirmou o lateral Kevyn.