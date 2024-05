Atleta gaúcho soube antes de jogo que família perdeu tudo: 'Horrível'

Pivô da seleção brasileira de futebol de cegos, Jonatan Felipe é natural de Canoas, um dos municípios mais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ele soube que a família tinha sido atingida antes de entrar em quadra para um jogo-treino com a França, que aconteceu em São Paulo.

Soube no sábado, antes do jogo. Cheguei a conversar com a psicóloga, mas, mesmo sabendo que eles estavam bem, minha cabeça estava lá. Estava preocupado. Meu rendimento foi muito abaixo nesse jogo. Foi horrível lidar com tudo isso Jonatan Felipe, ao UOL

O que aconteceu

Jonatan Felipe mora há quase três anos em João Pessoa, na Paraíba. Ele atua pela Associação Paraibana de Cegos.