Time da virada: jogadores do Palmeiras festejam vitória no vestiário; assista

A vitória sobre o Independiente del Valle, alcançada na noite desta quarta-feira, teve contornos épicos. Logo após o final da partida pela Copa Libertadores, em êxtase, os jogadores do Palmeiras festejaram intensamente no vestiário do Estádio Banco Guayaquil.

No primeiro tempo, o time da casa, amplamente superior, saiu na frente com gols de Kendry Paez e Hoyos e o Palmeiras conseguiu diminuir por meio de Endrick. Na etapa complementar, Lázaro empatou e Luis Guilherme, nos acréscimos, garantiu a virada.

No vestiário, logo após deixaram o gramado, os jogadores festejaram no ritmo da música habitualmente cantada pela torcida: "O Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do amor".