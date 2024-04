Fabinho Soldado passa confiança para elenco do Corinthians e planeja conversa com Cássio

Já em relação a Cássio, Fabinho disse que pretender entender não apenas o profissional, mas o lado humano do ídolo do Timão. Logo após o duelo, o arqueiro se mostrou insatisfeito por, na visão dele, ser responsabilizado por todos os problemas do clube.

"Chegando em São Paulo, vou entender melhor o Cássio, já conversamos alguma coisa com ele. Vamos entender o ser humano, é um desabafo sério. Por trás do ídolo, tem o ser humano. Vamos trazer esse caso com atenção, entender o momento dele, para ajudá-lo. O foco é entender esse momento através de profissionais, conversando com ele", acrescentou Fabinho.

Com a derrota para o Argentinos Jrs., o Corinthians caiu para a 2ª colocação do grupo F da Sul-Americana, com quatro pontos. Os hermanos assumiram a liderança, com seis unidades. Racing-URU (quatro) e Nacional-PAR (zero) se enfrentam na quinta-feira, no Paraguai, e completarão a rodada.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Fluminense, na Neo Química Arena. A bola rola no domingo, às 16 horas (de Brasília).

Veja outras respostas de Fabinho Soldado:

Cobrança interna