Atlético-MG condena ato racista de torcedor do Peñarol em duelo pela Libertadores

O Atlético-MG, nesta quarta-feira, veio por meio de nota condenar o ato racista na vitória por 3 a 2 contra o Peñarol, pela terceira rodada da Libertadores, na Arena MRV. A equipe mineira também pediu medidas "mais contundentes por partes dos atores envolvidos no futebol".

"O Galo condena mais um ato racista no futebol, praticado ontem por um torcedor do Peñarol, em partida válida pela Libertadores. É inadmissível que ainda tenhamos gestos criminosos como esse, que reforçam a urgência de atitudes mais contundentes por parte dos atores envolvidos no futebol", escreveu o clube.

O gesto racista foi flagrado pelo fotógrafo da AFP, Douglas Magno. Na foto, o torcedor, vestindo a camisa do Peñarol, imita um macaco. Ainda no decorrer do duelo, houve um conflito da polícia contra torcedores do time uruguaio.