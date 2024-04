Atlético quase dá mole, mas show de Scarpa garante vitória na Libertadores

O triunfo também manteve o ótimo retrospecto do Galo contra o Peñarol. Em três jogos oficiais, os brasileiros venceram dois e empataram um.

Agora, o Atlético-MG volta as atenções no Brasileirão e visita o Cuiabá no próximo sábado (27). A bola rola às 18h30 (de Brasília). Já o Peñarol encara o River Plate-URU no Campeonato Uruguaio. O jogo acontece na próxima segunda-feira (29), às 20h.

Como foi o jogo

Domínio atleticano e bolas na rede! Em um primeiro tempo com ritmo intenso, o Atlético-MG dominou todas as ações dentro de campo e não demorou para transformar o favoritismo em gols. Aos 15 minutos, Gustavo Scarpa abriu o placar em bela jogada coletiva e ainda viu Paulinho ampliar após lambança da defesa do Peñarol. Bem posicionado e no embalo da torcida, o Galo sequer deu chances ao adversário na etapa inicial e criou outras oportunidades para tentar aumentar ainda mais a vantagem antes do intervalo na Arena MRV.

Galo levou susto, mas show de Scarpa garantiu vitória! No início do segundo tempo, o Atlético-MG deu a entender que venceria de forma tranquila após mais um gol de Gustavo Scarpa, o terceiro marcado pela equipe. O Peñarol, porém, aproveitou os espaços e o cochilo da defesa atleticana para marcar duas vezes e voltar para o jogo. Com o placar em 3 a 2, os uruguaios tentaram buscar o empate até o final, mas pararam no travessão e em Everson, que garantiram o triunfo mineiro na terceira rodada da Libertadores.

Gols e lances importantes

Chegou o Galo! Com ritmo intenso desde o início do jogo, Paulinho teve boa chance para marcar logo aos cinco minutos, mas a cabeçada parou na marcação e saiu pela linha de fundo.