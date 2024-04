Zubeldía vê elenco diversificado no São Paulo e fala sobre James Rodríguez: "Ninguém acima da equipe"

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 22, 2024

Recém-chegado, o comandante também foi questionado sobre James Rodríguez. O astro colombiano, que chegou ao São Paulo no ano passado, ainda não deslanchou como se esperava e viveu altos e baixos no clube tricolor.

Zubeldía não entrou em detalhes de como pretende utilizar o meio-campista, mas indicou que nenhum jogador será escalado por nome, mas sim pelo rendimento dentro de campo. Em sua opinião, o mais importante é que os atletas pensem na equipe antes de traçar metas individuais.

"É importante ter todos os jogadores no melhor nível possível, chame-se como se chame. Cada jogador necessita de uma atenção particular por parte do grupo de trabalho. Mas, todos os jogadores precisam pensar em função da equipe. O São Paulo está acima de qualquer nome. Mas, nem todos os seres-humanos são iguais. Então, com um jogador temos que falar de uma maneira, entender onde 'tocar a tecla', e com outro de outra maneira. As idades são diferentes dentro de um plantel, as culturas são distintas. Temos que estar atentos para falar com um jogador, mas os jogadores devem pensar em função da equipe", declarou.

Anunciado pelo São Paulo no último sábado, Luis Zubeldía acompanhou a vitória contra o Atlético-GO, no domingo, em Goiânia, e chega com a missão de espantar a má fase da equipe.

A diretoria tricolor corre contra o tempo para regularizar o argentino a tempo de tê-lo à beira do gramado diante do Barcelona-EQU, em Guayaquil, pela Libertadores. A partida está marcada para quinta-feira, às 21h (de Brasília).