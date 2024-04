Em bom momento no São Paulo, Ferreira tem o melhor início de ano em gols da carreira

Neste domingo (21), o São Paulo venceu o Atlético-GO, fora de casa, por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Autor do terceiro gol do Tricolor, Ferreira tem o melhor início de temporada da carreira no quesito gols. Em 2024, o atacante marcou cinco vezes em 17 jogos disputados.

O jogador de 26 anos vem brigando pelo seu espaço no time titular do São Paulo. Pelas boas atuações recentes, Ferreira tem começado com mais frequência nos 11 iniciais do clube paulista. Todos os cinco gols que marcou na temporada inteira saíram nos último sete jogos, quatro deles como titular.