Novo técnico do São Paulo, Luis Zubeldía desembarca no Brasil

Anunciado como novo treinador do São Paulo no último sábado, o argentino Luis Zubeldía, de 43 anos, desembarcou neste domingo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

"É um grandíssimo desafio pelo que é o São Paulo, por tudo o que vocês sabem, mas cada clube que me contratou foi um desafio importante, então colocar um acima do outro não é legal", disse o treinador ao ser perguntado se esse seria o desafio mais difícil que enfrentou na beira do campo.

Ainda na tarde de hoje, Zubeldía irá partir para Goiânia, mais precisamente ao Estádio Antonio Accioly, para assistir das tribunas o jogo entre Atlético-GO e São Paulo, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.