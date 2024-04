United abre 3, cede empate para time da 2ª divisão vai à final nos pênaltis

Os gols

Classificação e jogos Copa da Inglaterra

O placar foi aberto por McTominay, aos 23 do primeiro tempo. O atleta aproveitou o passe de Diego Dalot, vindo da direita do campo, e já dentro da pequena área, empurrou para o fundo das redes.

Já o segundo foi anotado pelo zagueiro Harry Maguire no fim da primeira etapa. Aos 46 minutos, o camisa 5 aproveitou o escanteio cobrado por Bruno Fernandes e cabeceou com categoria no canto esquerdo do goleiro.

Aos 13, o português Bruno Fernandes limpou bem o zagueiro dentro da área e finalizou no canto direito de Bradley Collins, anotando o terceiro do time na partida.

O caminho ao empate começou aos 26. Ellis Simms, dentro da área, emendou de direita o passe de Fabio Tavares para diminuir o marcador.

Dez minutos depois, Callum O'Hare anotou o segundo do Coventry City no jogo. Ele arriscou de fora da área e contou com um desvio, que enganou Onana.