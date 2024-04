Milton Cruz agradece confiança da diretoria e elogia São Paulo após vitória sobre o Atlético-GO

"Acho que eu tenho que agradecer ao Carpini, dei sequência ao trabalho que ele vinha fazendo. Era auxiliar dele, não tinha muito o que mudar. Só mudei o Alan, no lugar do Ferraresi, e coloquei o Pablo Maia e o Alisson lado a lado, e o André na frente. É um cara que briga, precisávamos de alguém para o jogo de choque. Dar os parabéns aos jogadores pelo empenho, acho que se a gente jogar sempre assim, vamos buscar alguma coisa grande esse ano", acrescentou.

Questionado se a experiência o ajudou a montar o São Paulo para a partida, Milton Cruz concordou. Ele retornou ao clube após o início da gestão de Julio Casares, mas tem uma longa história com o Tricolor.

"São muitos anos de clube, a gente conhece bem os jogadores. Já são quatro anos desde que o presidente me trouxe de volta, sabia da minha utilidade dentro do clube, agradeço ele pela confiança. Quando você está há mais tempo no clube, você já conhece os jogadores. Tenho que agradecer ao Dorival também, o Carpini agora fez esse trabalho, mas infelizmente as coisas mudam e eu tenho que estar à disposição do clube em qualquer momento. Sempre com muita vontade, muita dedicação, pelo amor que tenho ao clube. Estou no São Paulo desde os 14 anos", declarou.

O São Paulo, agora, começa um novo trabalho sob o comando de Luis Zubeldía. O argentino foi anunciado no sábado e já acompanhou o jogo no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Milton falou sobre a chegada do novo treinador.

"Ele esteve aí vendo a partida. Vamos procurar ajudar ele o máximo possível, da maneira que sempre fizemos com os outros treinadores. Somo funcionários do clube, estamos aqui para ajudar. Já conhecia ele de jogar contra em outras vezes, ele tem sua forma de trabalhar. A gente vai procurar se encaixar com ele e com a comissão. Que ela seja muito feliz aqui"

Com a vitória, o São Paulo espanta a má fase e soma os seus primeiros três pontos no Brasileirão, pulando para a 14ª posição da tabela.