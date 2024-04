Robinho celebra sucesso no Paysandu, cita carinho pelo Santos e projeta reencontro: "Vamos dar trabalho"

"Eu estava vindo nessa viagem e até estava pensando. Tenho um carinho muito especial pelo Santos. O Santos foi o time que me deu a oportunidade de disputar o meu primeiro campeonato brasileiro. Às vezes eu falo até pouco do Santos, foco talvez um pouco mais no Palmeiras e Cruzeiro. Mas eu tenho um carinho muito grande mesmo. Bati foto com Pelé, joguei com Neymar... Foi um momento muito marcante na minha vida", contou.

"É um prazer vir aqui de novo, jogar contra o Santos, ir à Vila Belmiro. Fiquei triste com o rebaixamento, então ver que o Santos está se reerguendo é muito gratificante", completou.

Robinho já enfrentou o Santos 32 vezes ao longo da sua carreira. São 11 vitórias, seis empates e 15 derrotas. O jogador, porém, nunca conseguiu marcar gols contra o ex-time.

"Estou me cobrando já. Não marquei nenhum gol nesta temporada. Isso já está chato, está na hora. E o Santos é o único time grande que não fiz gol. Já dei muitas assistências, mas o gol ainda não e confesso que isso me incomoda um pouco. Mas eu foco muito no time, se vencer está ótimo", declarou.

O meia colocou o Peixe como o grande favorito para conquistar o título Série B, mas voltou a destacar o seu desejo de sair da Vila Belmiro com pelo menos um ponto.

"O Santos montou um bom elenco, muito rápido. Foi uma melhora muito grande do ano passado. o Santos é o favorito para ser o campeão da Série B. A gente vem confiante, mas com muita humildade. Temos que fazer um jogo muito seguro para vencer. Nosso objetivo é fazer os 45 pontos. Temos que pontuar e precisa começar no sábado. Vamos tentar fazer nosso jogo", pontuou.