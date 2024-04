Milton Cruz volta a comandar o São Paulo em um jogo após quase nove anos

O experiente Milton Cruz exerce o cargo de treinador do São Paulo até o argentino Luis Zubeldía assumir o comando técnico do clube. Na partida contra o Atlético-GO, que acontece neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o interino volta a estar à beira do campo pelo Tricolor após quase nove anos. As equipes entram em campo no Estádio Antônio Accioly a partir das 18h30 (de Brasília).

A vitória por 1 a 0 diante do Goiás, no dia 6 de dezembro de 2015, pela 38ª rodada do Brasileirão, foi o último jogo de Milton Cruz como técnico do São Paulo. A partida, inclusive, rendeu ao Tricolor a classificação à Copa Libertadores na temporada seguinte. O atacante Rogério marcou o gol do triunfo.

Naquele ano, Milton Cruz comandou o São Paulo em outros 12 jogos, sendo um deles o histórico 6 a 1 contra o Corinthians.