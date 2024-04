Marlon analisa derrota do Cruzeiro no clássico e foca no próximo jogo

A invencibilidade do Cruzeiro na Arena MRV teve um fim na noite deste sábado, pela terceira rodada do Brasileirão. Com o primeiro tempo abaixo, a Raposa perdeu para o Atlético-MG por 3 a 0.

Após a partida, Marlon fez um balanço do desempenho da equipe no clássico, reconhecendo o desempenho negativo e a superioridade do Galo.

"A gente está num bom caminho. Hoje, as coisas não deram certo. Quando as coisas não saem do jeito que a gente queria, temos que parar para analisar. O Atlético-MG foi superior na primeira parte, foi mais eficaz, a gente não conseguiu encontrar um bom jogo, fizeram 3 a 0", comentou ao Sportv.