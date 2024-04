Corinthians é o time da Série A com pior aproveitamento na temporada; veja números

O pior momento do Corinthians na temporada foi logo no começo do ano, quando a equipe chegou a perder cinco jogos seguidos no Campeonato Paulista. Nesse período, o Alvinegro era comandado por Mano Menezes.

O Corinthians tem chance de começar a mudar esse cenário negativo no próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília). O time visitará o Massa Bruta em busca de seu primeiro triunfo na liga nacional.